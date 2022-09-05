Це відсилка до того, що на Батьківщину іменита співачка повернулася без Максима Галкіна.

У травні на фасаді телецентру "Останкіно" з'явився рухомий рядок зі зверненням до Примадонни. Там було написано: "Алла, добре, що ти втекла. Алла, ти давно тут всіх за*бала". Після нещодавнього повернення співачки на Батьківщину, до неї знову публічно звернулися. На будівлі того ж Останкіно з'явився напис "Алла, де чоловіка про*бала?".

Про це повідомляють російські Telegram-канали і публікують відповідне відео. Сама Алла Борисівна Пугачова на це звернення ніяк не реагувала.

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що Примадонна повернулася в Росію. При цьому її чоловік, гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну, продовжує тур по світу зі своїми концертами.

Відео дня

Нагадаємо, днями в Росії розганяли фейкову новину про те, що нібито померла Алла Пугачова.

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