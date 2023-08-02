Син співачки вразив її своїми думками про втрату дорогої людини.

Співачка Тіна Кароль поділилася щемливою історією. Син зірки, 15-річний Веніамін, змусив її ридати через свої роздуми про важкі втрати та смерть.

Так, директор школи, де вчиться син співачки, повідомив їй про смерть своєї матері. Кароль зазначила, що ця новина її засмутила. Вона хотіла підтримати директора, втім не могла знайти "правильні" слова. Тому співачка попросила свого сина щось написати.

Хлопець поставився до прохання дуже серйозно. Він почав писати листа, а потім показав його мамі.

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"Читаю і починаю ревіти... Я зрозуміла, чому нічого не могла написати, бо боюсь говорити про смерть, бо біль - це слабкість для мене. Я заборонила її, викреслила, сховала, спалила. Залишились вуглі, на яких немає емоцій. Я ненавиділа, коли всі ревіли поруч і нили мені в плече", - зазначила Кароль.

За словами співачки, вона дуже хотіла, аби її син сприймав смерть інакше. А коли вона побачила, що Веніамін щиро поділився своїми емоціями, це дуже її розчулило.

"Вітаю, містере Мерріман! Це Веніамін. Я і моя мати хочемо висловити наші щирі співчуття вам і вашій улюбленій сім'ї. Коли моя мама показала мені ваш тривожний текст, я відчув похмурі почуття, що прийшли з мого серця. Але смерть не завжди є поганою річчю. Зі смертю наших улюблених членів сім'ї, ми також можемо згадати їхнє життя та їх великі досягнення. Замість жалоби, давайте святкуватимемо життя вашої матері. Ваша мати мусила бути великою жінкою, адже вона виховала дуже розумного сина, який допоміг мені і всій школі розвиватися. Я ще раз хотів би поділитися своїми співчуттями і бажаю, щоб ваша мати ніколи не була забута. Хай вона спочиває в мирі", - написав син Кароль.

Співачка визнала, що її сильно "накрило". Вона подякувала сину за його світогляд. У коментарях під дописом Кароль в Telegram фани пишуть:

"Боже, Тіно! Ви виховали неймовірного сина!"

"Неймовірні слова"

"Дуже пронизливо... Навіть не знаю, що написати".

Нагадаємо, нещодавно син Кароль здивував реакцією на її танець з чоловіком. Веніамін дуже кумедно дивився на матір, а відео з ним стало "вірусним".

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