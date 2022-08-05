Співачка заявила, що війна - це найбільша біда.

Українська співачка Настя Каменських, яка сьогодні випустила нову україномовну пісню "Коли мине війна", дала інтерв'ю у програмі "Сніданок з 1+1".

Розповідаючи про війну в Україні і своє ставлення до неї, зірка розплакалася. За словами Насті, вона народилася і виросла в Києві, а зараз її рідну країну бомблять. Вона додала, що до останнього не вірила в те, що в 21 столітті може бути така війна.

"Зараз мені дуже важко, як і кожному з нас. Але я намагаюся триматися. Я намагаюся мотивувати людей, щоб ми були єдині і сильні, щоб нарешті прийшли до перемоги. Я творю, пишу, щоб люди знали, що ми українці і можемо все", - сказала Каменських зі сльозами на очах.

Вона додала, що відразу після закінчення війни святкуватиме перемогу України. Вона обов'язково обійме своїх близьких і не тільки.

"У мене є найбільша мрія - вийти на Майдан Незалежності і заспівати з усіма артистами. Плакати, обніматися, цілувати один одного. Я дуже вірю в те, що наша перемога скоро настане", - додала зірка.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських новою піснею Back Home змусила плакати всіх переселенців.

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