Співачка присвятила нову пісню українським переселенцям.

Українська співачка Настя Каменських презентувала нову англомовну пісню "Back Home", яку присвятила українським переселенцям. Вона вирішила підтримати тих, хто вимушено покинув свої будинки через війну в Україні.

"Back Home - це пісня, яка зараз близька мільйонам українців, що змушені були покинути свій дім і поїхати в іншу область, або навіть іншу країну. Але хоч нам і болить від розлуки зі звичним життям, з близькими, будинком, роботою, спокійними ранками з кавою на своїй кухні та всім тим, що залишилось "до"; ця пісня - це ще одне нагадування про те, що нам є за що боротись", - написала Каменских на своїй сторінці в Instagram.

Вона додала, що зараз всі ми боремося за мир і свободу, за щастя і спокій в душі, за рідні міста, за близьких і друзів, яких обіймемо після перемоги.

"Ми все це обов'язково повернемо", - твердо зазначила співачка.

"До сліз. Я дуже хочу, щоб все нормалізувалося", "Неймовірно", "Як завжди, мурахи шкірою", "Дуже гарно. З цього моменту стоїть у мене на повторі", "Дуже зворушлива пісня ,чуттєве виконання до сліз", - пишуть прихильники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських не стримала емоцій на концерті, фанати плакали разом з нею.

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