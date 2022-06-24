Українська співачка Настя Каменських презентувала нову англомовну пісню "Back Home", яку присвятила українським переселенцям. Вона вирішила підтримати тих, хто вимушено покинув свої будинки через війну в Україні.
"Back Home - це пісня, яка зараз близька мільйонам українців, що змушені були покинути свій дім і поїхати в іншу область, або навіть іншу країну. Але хоч нам і болить від розлуки зі звичним життям, з близькими, будинком, роботою, спокійними ранками з кавою на своїй кухні та всім тим, що залишилось "до"; ця пісня - це ще одне нагадування про те, що нам є за що боротись", - написала Каменских на своїй сторінці в Instagram.
Вона додала, що зараз всі ми боремося за мир і свободу, за щастя і спокій в душі, за рідні міста, за близьких і друзів, яких обіймемо після перемоги.
"Ми все це обов'язково повернемо", - твердо зазначила співачка.
"До сліз. Я дуже хочу, щоб все нормалізувалося", "Неймовірно", "Як завжди, мурахи шкірою", "Дуже гарно. З цього моменту стоїть у мене на повторі", "Дуже зворушлива пісня ,чуттєве виконання до сліз", - пишуть прихильники в коментарях.
Нагадаємо, раніше Настя Каменських не стримала емоцій на концерті, фанати плакали разом з нею.