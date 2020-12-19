І знаменитостям іноді потрібен перепочинок. Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася суботнім фото, розчарувавши тих, хто сподівався знову подивитися на сексуальні вигини артистки.
Нова світлина з’явилась в Instagram зірки.
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На свіжому фото Каменських позує з великою смачною піцою в столичній кав’ярні. Цього разу співачка відмовилася від яскравого відкритого одягу, а віддала перевагу зручному спортивному гольфу темного кольору.
Своє волосся Каменських зібрала у хвостик, не надто переймалася і макіяжем. Навіть такий повсякденний природний образ зірки сподобався її фанатам. Користувачі залишили численні коментарі з компліментами і побажаннями гарного дня.
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