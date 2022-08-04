Телеведуча заявила, що хоче бачити вчинки від Ротару і почути її слово.

Українська телеведуча Наталія Мосейчук в інтерв'ю Раміні Есхакзай в рамках програми "Ходять чутки" заявила, що досі чекає реакції на війну від співачки Софії Ротару.

За її словами, такі впливові люди, як Ротару повинні сказати своє слово. До прикладу Мосейчук привела Максима Галкіна, який не побоявся висловити свій осуд.

"Я чекаю проявів. Ви уявляєте, щоб у Польщі на концерті, де збиралися гроші, вийшла Софія Михайлівна і заспівала "Хуторянку"? Очевидно, Софія Михайлівна - це ікона стилю, ікона пісні, української пісні, я хочу нагадати. Завжди її представляли "Народна артистка Української Соціалістичної там якої-небудь Республіки". Я уявляю, який би це був вплив", - сказала Мосейчук.

Також вона нагадала і про голлівудських зірок, які не бояться приїжджати в Україну і підтримувати наш народ.

"Анджеліна Джолі не просто так приїжджає сюди, вона впливає, розумієте? Шон Пенн не просто так сюди приїжджає, він впливовий. Софія Михайлівна - глибока, вона впливова, і від неї хочеться бачити вчинки, від неї хочеться чути її слово. Тому що Максим Галкін сказав своє слово, попри те, що "новачок", як ви можете здогадатися, поширюється дуже швидко, він ніколи не спить і може загрожувати будь-кому, але Максим Галкін не злякався, і Алла Борисівна", - додала телеведуча.

Нагадаємо, Софія Ротару 24 лютого зникнула з радарів і мовчить про війну в Україні. Шанувальники зірки в подиві, чому вона вирішила прийняти таку позицію і де взагалі вона перебуває, поки в її рідній країні йде повномасштабна вбивча війна.

Сама співачка говорила про те, що залишається в Києві. Ось тільки продюсер Леонід Дзюник в коментарі росЗМІ заявив, що Ротару переїхала в США.

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