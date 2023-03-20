Чутки поповзли після недавньої відвертої фотосесії знаменитості.

Українська актриса, яка прославилася роллю в серіалах "Кріпосна", "Село на мільйон" та інших, викликала бурхливі обговорення. Після нещодавньої відвертої фотосесії шанувальники почали говорити про те, що Наталка Денисенко може чекати на другу дитину.

Ось що писали коментатори:

"Наталочка, мені здається, ви при надії? Якщо так, то вітаю"

"Неймовірна краса. Я теж подумала, що маленький животик бачу. Треба ще красуню-донечку Наталочці"

"Всьому свій час!"

"Ви вагітна? Дуже схоже, що так"

Артистка не стала давати чуткам можливість зміцнюватися і поширюватися, тому коротко відповіла одному з коментаторів: "Ні, то просто жирок". Підписники оцінили гумор Денисенко.

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Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення Наталка Денисенко та її чоловік Андрій Федінчик дійсно планували другу дитину. Однак зараз Андрій пішов служити до лав ЗСУ, а Наталка сама виховує п'ятирічного сина, тому ідею з поповненням зіркове подружжя поки що відклало.

"Єдине, що зараз мене зупиняє по відношенню до дітей - це те, що війна, страшно. Коли якісь обстріли, я читаю новини, плачу. Мені важко це переносити. Якщо буду такою ж нервовою під час вагітності - це погано. Як тільки перемога - будемо старатися", - говорила Денисенко в одному зі своїх недавніх інтерв'ю.

Нагадаємо, Наталія Денисенко розповіла, як ледь не розлучилася з чоловіком через ревнощі.

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