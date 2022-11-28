Зірка серіалу "Кріпосна" сказала, що до війни вони з чоловіком Андрієм Федінчиком хотіли завести ще одну дитину, але зараз вирішили відкласти це питання.

Українська актриса театру і кіно Наталія Денисенко в інтерв'ю ЖВЛ зізналася, що до 24 лютого вони з чоловіком Андрієм Федінчиком планували ще одну дитину. Пара також збирала гроші на будівництво будинку.

Однак повномасштабне вторгнення РФ зруйнувало всі плани. Зараз, коли Наталя залишилася з маленьким сином, а її чоловік відправився на війну, питання поповнення в родині відклалося.

"Зараз мені дуже страшно... Війна ... Як я буду народжувати? Я і так все стреси відчуваю на собі, а будучи вагітною, я не зможу спокійно жити. Це все буде відбиватися на маленькому організмі", - сказала Денисенко.

Однак актриса зізналася, що після перемоги вони все таки хочуть реалізувати всі раніше поставлені цілі - поїхати всією сім'єю на море, побудувати будинок і завести другу дитину.

"А після війни - море, весілля, дитина, будинок!" - резюмувала Наталія Денисенко.

Нагадаємо, раніше Наталія Денисенко дала інтерв'ю, в якому розповіла про батьків. Вони довгий час були в обстрілюваному Чернігові, проте потім знаменитість знайшла спосіб їх евакуювати.

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