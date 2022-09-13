Андрій Федінчик колись приревнував дружину до її колеги.

Відома українська акторка Наталка Денисенко, яка зіграла у серіалі "Кріпосна", розповіла про ревнощі з боку чоловіка. Деталями вона поділилася в розмові з Танею Лі в програмі "Чат дівчат" для "Люкс ФМ". Так, за словами Денисенко, Федінчик не ревнивий чоловік. Але одного разу стався випадок, через який вони ледь не розлучилися.

"Він якось приревнував мене на одній вечірці до колеги. Це був скандал, реально. Він сказав: "Та як ти взагалі з ним танцювала, хі-хі, ха-ха?". Короче, був скандал, і я думала, що ми з ним розстанемося. Я ридала весь вечір, а зранку він такий типу нічого і не було, все нормально", - згадала акторка.

А сама Наталка зізналася, що ревнувала чоловіка з самого початку стосунків. Причиною були інтимні сцени, у яких грав Андрій.

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"На початку я дуже ревнувала Андрія, хоча я знаю як відбуваються всі ці сцени, поцілунки. Нема чого переживати. І я розумію, що ревнощі були не через професію, а через мої внутрішні штуки, які мені треба було пропрацювати. Я пропрацювала це з психологом. І так, я перестала його ревнувати", - сказала знаменитість.

Нагадаємо, раніше Денисенко розповіла, як її у 8 років ледь не зґвалтував маніяк.

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