Стан здоров'я співачки різко погіршився.

Українська співачка і модель Камалія поскаржилася шанувальникам на свій стан здоров'я.

Зірці довелося навіть викликати швидку допомогу, бо три дні її лихоманило, була висока температура і боліло все тіло. Крім того, через головний біль, закладеність носа і втрати смаку і нюху Камалія запідозрила у себе коронавірус.

"Лікарі почали підозрювати у мене Флурону, це коли людина захворює двома вірусами одночасно, виявляється, що грип і корона можуть існувати разом в організмі людини, не витісняючи один одного! Зробили обидва тести, виявилося, що корони немає, а ось грип А присутній!"- розповіла Камалія.

Читайте також"Відчуваю себе ідіоткою": модель Playboy паралізувало після 53 пластичних операційПісля призначеного лікарем лікування зірці стало легше: "Температуру вже не збиваю, але поки тримається 38, вранці 37,7. Слава Богу, вже не під 40! Але почало боліти горло, трохи боляче ковтати".

Нагадаємо, раніше співачка Камалія розповіла, як покидала готель через балкон.

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