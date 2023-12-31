Її пісні очолювали топ-чарти.

Співачка Надя Дорофєєва стала найкращим артистом цього року за версією Culture Awards 2023. Вона є найкращим прикладом переходу від російськомовної ери в україномовну, ще й в умовах війни.

На сторінці премії в Instagram повідомляється, що Додо обрала розумну стратегію - писати нові треки українською.

Деякі свої пісні вона переклала з російської, але всі нові звучать тільки рідною мовою співачки. Справжній бум стався на початку 2023 року, коли Додо разом з чоловіком Михайлом Кацуріним випустила хіт "Щоб не було".

Наступний хіт "Вотсап" також потрапив у топ-чарти. Беззаперечним хітом цього літа стала пісня "Кохаю, але не зовсім". Треки "На самоті" і "Хай пишуть" теж показали високі результати.

Незважаючи на те, що це відносно нові пісні, на концерті Додо в Києві шанувальники співали ці треки разом з нею.

"Крім цього, Дорофєєва відкатала один з найбільших турів по Україні в 2023, а також виступила в Європі та Північній Америці. Надя Дорофєєва - головний погляд сучасності на українській сцені, і це дійсно не так просто артистам "старої ери" пробитися в чарти стрімінгових платформ, але саме у співпраці з прогресивними авторами, продюсерами і режисерами виконавиця змогла не тільки зберегти свої здібності і впізнаваність, а й помножити їх", - йдеться на сторінці премії.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва показала, як відсвяткувала Різдво зі свекрухою.

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