Андрій Задворний зробив скандальну заяву і не став вибачатися за образливі слова.

Андрій Задворний, який бере участь у шоу "Холостячка 2" і разом з іншими чоловіками бореться за серце співачки Злати Огнєвіч, назвав головну героїню проекту "куркою". Більш того, після виходу третього випуску він зухвало висловився про образу і не став вибачатися.

Скандальну заяву Задворний опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Як було показано в третьому випуску, Задворний і Огнєвіч сходили на побачення. Однак після нього співачка назвала учасника шоу самовпевненим і недбалим. Крім цього, в тизері до побачення показали, що він назвав "Холостячку" образливим словом - "куркою".

Огнєвіч почала скаржитися на складнощі побачення, після чого Задворний запитав: "Це ти зараз курку включила?". Бізнесмен не отримав заповітну бутоньєрку, але вже на церемонії троянд співачка передумала і все-таки дала йому троянду.

"Я назвав Злату куркою! Деякі люди, які подивилися тільки тизер до мого побачення говорять так.... У моїй компанії друзів не заведено ображатися на слова. Ми багато жартуємо, часто підколюємо один одного, часто дуже жорстко, якщо дивитися з боку", - вказав Задворний, намагаючись виправдати свій вчинок.

Однак після цього він зухвало написав про те, чому він дозволив собі образи на адресу Огнєвіч.

Читайте також"Холостячка-2" : Хто пішов із шоу в третьому випуску (фото)"Якщо ви думаєте що в цьому проекті обирає тільки Злата - ви помиляєтеся, я теж вирішую: підходить мені ця дівчина і ні, я теж тестую її, роблячи певні вкидання і дивлячись на її реакцію. Я не хочу і не буду будувати відносини з "куркою", - вказав претендент на серце "Холостячки".

Своїми словами Задворний вказав на те, що для нього важливіше не просто втриматися на проекті, а й зрозуміти, чи потрібні йому взагалі відносини з Огнєвіч. На думку учасника шоу, він не "корчить" з себе принца, але при цьому вміє любити і цінувати.

"Зате зі мною можна бути впевненим, що через місяць-два-три мої манери не зникнуть опівночі з боєм курантів, моє ставлення не обернеться в гарбуз, а я з вершника не перетворюся на щура. Раунд!!!",- закінчив Задворний.

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Автор: Поліна Кузенко