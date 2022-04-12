Міша Кацурін не полетів за кордон.

Після новини про розлучення українських артистів Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса до них прикута особлива увага.

Так, шанувальники "злили" в мережу фотографію Наді в обіймах ресторатора і музиканта Михайла Кацуріна, яка була зроблена в Барселоні. Тоді фани припустили, що Міша втік з України під час війни, прихопивши з собою гроші, зібрані для його мережі ресторанів, які готують для українських військових.

Але, найімовірніше, фото було зроблено ще в довоєнний час. Так, Міша зробив репост собі в Instagram-сторіз фотографії зі Львова, на якій його відзначила дівчина. У кадрі видно, що Кацурін дає інтерв'ю.

"Сніг. Львів. Середина квітня", - йдеться в підписі до знімка.

Нагадаємо, що відомо про нового "коханця" Дорофєєвої - Мішу Кацуріна.

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