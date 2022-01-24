Супермодель зізналася, що через свою залежність почала скасовувати зустрічі з друзями.

25-річна американська супермодель палестинського походження Белла Хадід зізналася, що страждала від алкогольної залежності і розповіла про боротьбу з цією недугою.

Зірка показів Dior і Bulgari у відвертому інтерв'ю виданню InStyle зізналася, що дуже любила алкоголь і страждала від цього.

"Я випила свою частку алкоголю. Я любила алкоголь, і дійшло до того, що я навіть почала, знаєте, скасовувати вечірки і зустрічі з друзями, так як мені здавалося, що я не зможу себе контролювати", — пояснює модель.

Читайте такожГруди випадають: відома супермодель приміряла міні-бікіні від бренду своєї конкурентки (фото)Вона додала, що тільки після того, як її лікар провів сканування мозку і показав вплив алкоголю на нього, "підняти склянку" стало "набагато важче".

"Я більше не відчуваю потреби в алкоголі, тому що знаю, як буду себе почувати о третій ночі, коли прокинуся в стані тривоги і почну згадувати, що я сказала комусь п'ять років тому після закінчення старшої школи. По суті, алкоголь не приносить нічого, крім болю і стресу, а задоволення від нього швидкоплинне", - розповіла модель.

Белла стверджує, що вже півроку майже не п'є алкоголь.

Нагадаємо, раніше визнана найкрасивішою жінкою в світі супермодель Белла Хадід потрапила на обкладинку японської версії модного журналу Vogue і була розкритикована.

Вас також можуть зацікавити новини: