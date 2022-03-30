Паша Лі загинув під час обстрілу в Ірпені.

Український режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів про вбивство окупантами актора Паші Лі. Також він згадав похорон актора.

33-річний Паша Лі загинув під час обстрілу в Ірпені. Він був близьким другом Ахтема, і для нього це стало справжнім шоком.

"Я не був шокований, що він став до лав захисників, ми з ним розмовляли за кілька годин до його загибелі. Ми підтримували зв'язок весь час. Ми були друзями і грали в спільних виставах. Він знявся в моїй останній картині "Мирний-21", грав одну з головних ролей. Те, що він загинув, в це я не повірив, навіть коли стояв біля його труни не міг повірити, адже він був неймовірно світлою людиною", - сказав режисер у програмі "Зірковий шлях".

Нагадаємо, Паша Лі загинув 6 березня при атаці окупантів на місто Ірпінь. Його поховали у Ворохті.

Хто такий Паша Лі

Паша Лі - відомий український актор. Він знявся в таких фільмах, як "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Зустріч однокласників" та інших. Також Паша був актором дубляжу.

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