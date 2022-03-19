Паша Лі загинув 6 березня при атаці окупантів на місто Ірпінь.

У Ворохті Івано-Франківської області попрощалися з українським актором Пашею Лі, який загинув, захищаючи Україну від окупантів.

Як йдеться на сайті Ворохтянської селищної ради, провести Пашу в останню путь прийшли сотні прикарпатців. Люди вишикувалися в "живий коридор" і з українськими прапорами і лампадками зустріли і віддали честь герою.

Хто такий Паша Лі

Паша Лі - відомий український актор. Він знявся в таких фільмах, як "Штольня"," Тіні незабутих предків", "Зустріч однокласників" та інших. Також Паша був актором дубляжу.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого 33-річний актор записався в терроборону. А 6 березня Лі трагічно загинув при обстрілі російських окупантів в Ірпені - він зняв свій бронежилет, щоб захистити ним дітей, а сам отримав поранення, несумісні з життям.