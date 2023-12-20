За її словами, вони іноді бачаться, але не можуть бути разом постійно.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як війна вплинула на сім'ї, в тому числі і на її власну. За словами дружини Володимира Зеленського, війна їх розділила.

В інтерв'ю німецькому каналу ZDF вона зізналася, що зараз живе з дітьми, а її чоловік постійно перебуває на роботі, там він і живе.

"Ми зараз не можемо жити всі разом. Так, ми іноді можемо бачитися, але це не може бути постійно. Дітям його не вистачає, звичайно. На щастя, ми всі знаємо, за що ми боремося, за що він бореться, чому ми не можемо бути разом", - сказала Зеленська.

Вона додала, що в цьому немає провини її чоловіка, і діти прекрасно розуміють, що зараз відбувається в країні і чому їхній батько живе на роботі.

"Просто хочеться більше часу для того, щоб бути разом", – зазначила перша леді.

Крім того, Зеленська уточнила, що нам залишається тільки чекати перемоги і возз'єднання зі своїми сім'ями.

"Чому ще всі так хочуть перемоги, щоб закінчилася війна? Щоб знову зустрітися, щоб можна було бути сім'єю разом. Особливо це відчувається зараз, перед різдвяними святами, коли за традицією вся сім'я повинна зібратися за столом, а ця традиція неможлива зараз для багатьох", – підсумувала Олена Володимирівна.

Нагададаємо, Олена Зеленська увійшла в топ-25 найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times.

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