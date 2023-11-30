Першу леді додала у список найвпливовіших жінок світу прем’єрка Естонії Кая Каллас.

Перша леді України Олена Зеленська увійшла у топ-25 найвпливовіших жінок світу за версією видання Financial Times.

Як зазначає Financial Times, дружину українського лідера додала у список найвпливовіших жінок світу прем’єрка Естонії Кая Каллас. Вона зазначила, що її найбільше захоплює "чесність" Олени Зеленської.

"Через чотири місяці після вторгнення Росії в Україну вона (Олена Зеленська – УНІАН) сказала журналісту: "Ніхто з нас не в порядку". Вона знає, як це - прокинутися і побачити, що твоя батьківщина захоплена імперіалістичним сусідом; не знати, коли і чи побачиш ти своїх близьких наступного разу; як знайти в собі сили боротися за свободу, попри все це", - зазначила Каллас.

Вона зазначила, що Олена Зеленська - "світовий символ стійкості, як і її чоловік". Каллас також нагадала, що перша леді України розвивати чимало соціальних проектів, зокрема у вирішенні питань психічного здоров'я українців під час війни.

"Зараз світ повинен прислухатися до Зеленської і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і покласти край стражданням", - підкреслила прем’єрка Естонії.

У список найвпливовіших жінок увійшли також австралійська акторка Марго Роббі, американська співачка Бейонсе, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді, директорка з технологій компанії OpenAI Міра Мураті, виконавча секретарка Конвенції про біологічне різноманіття ООН Елізабет Марума Мрема, міністерка охорони довкілля Бразилії Маріна Сілва.

Що передувало

Наприкінці року авторитетні видання формують рейтинги найвпливовіших людей за рік. Нещодавно стало відомо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до топ-5 рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico в категорії "діячі". У переліку він посів 4-е місце, випередивши президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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