Також стало відомо, чи повернеться артист на сцену.

Керівник офіційного фан-клубу співака Олега Винника Валерія Барон розповіла, що він перебуває за кордоном на лікуванні. Саме тому він не може виступати на благодійних концертах та інших заходах на підтримку України.

Однак, як вона розповіла в програмі "Зірковий", артист допомагає ЗСУ. Також він записує нові пісні, але поки виконати їх на сцені не може за станом здоров'я.

"Його стан здоров'я не дуже дозволяє бути в публічному просторі. Але він продовжує працювати в студії, готує нові пісні. Він дуже страждає без сцени зараз, але так склалися обставини через здоров'я, що зараз стояти на сцені він не може", - сказала Барон.

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Вона додала, що Винник повернеться на сцену, коли йому дозволить це зробити його енергетичний стан, щоб люди бачили колишнього артиста - з посмішкою і любов'ю.

"Як тільки він відчує, що готовий, це станеться", - додала жінка.

Що зараз відомо про Олега Винника

Олег Винник перестав виступати після 24 лютого 2022 року. Практично відразу ж з'явилися чутки не тільки про те, що співак намагається відмовчатися, але ще і про те, що артист нібито серйозно хворий.

Правду розкрила адвокат Винника. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, співак допомагає ЗСУ, зазначила вона.

Також про Винника висловився Харчишин. Він розповів, що був з благодійним концертом у Львові, де почув інформацію про волонтерську діяльність Винника.

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