Продюсер "наїхав" на свого екс-підопічного в соцмережах.

Продюсер Ігор Кондратюк відреагував на слова співака і воїна ЗСУ Віталія Козловського щодо того, що він забирає частину його військової зарплати в якості боргу.

У коментарях під його постом в Instagram він гнівно висловився з цього приводу. Кондратюк написав:

"Твою зарплату забирає виконавча служба, неук, за те, що ти – рецидивіст за порушеннями авторського права. Ти напиши пост про те, чому не віддав судові борги раніше".

За таку позицію Кондратюка захейтили в мережі. І фоловери, і знаменитості засудили його за те, що він забирає майже всі гроші у Козловського в той час як він захищає нашу країну на передовій і сам потребує фінансів.

В результаті Кондратюк видалив свій коментар, проте користувачі мережі встигли зробити скріншот, яким Козловський поділився в "історіях".

"Людина, яка впевнена у своїй позиції, не буде видаляти коментар", - написав Віталій.

Скандал Козловського і Кондратюка

Нещодавно продюсер Вадим Лисиця заявив, що Кондратюк відбирає у Козловського частину його військової зарплати. З цього приводу висловилася і актриса Ольга Сумська. Вона засудила поведінку Кондратюка.

Пізніше висловився і сам Козловський. Він сказав, що суди тривають вже більше 10 років. За цей час він виплатив Кондратюку мільйон гривень і ще винен два мільйони.

Він додав, що військова частина відраховує від його зарплати відсоток на погашення виконавчих проваджень - і на користь Кондратюка, і штраф до держбюджету. За його словами, він звертався до свого екс-продюсера з проханням призупинити виплати через війну, проте той відмовився.

Вас також можуть зацікавити новини: