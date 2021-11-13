Олег Бондарчук розповів про співпрацю зі Світланою Лободою.

Режисер і постановник концертної програми артистки LOBODA Олег Бондарчук розповів, що спочатку хотів відмовитися від співпраці зі співачкою. Але зірці все ж вдалося його переконати.

Таке зізнання прозвучало у програмі "Позаочі".

"Одного разу, десь о другій годині ночі, лунає дзвінок від Світлани і вона каже "Ми вже міняли режисера за режисером", що мене лякало ще більше, думаю змінюють режисера за режисером, я вже якийсь черговий 15-й, ну ні, ніколи в житті не погоджуся (сміється). А вона каже: "Просто як людина мені можеш допомогти?" Ось вона якось так натиснула, на ті клавіші душі, по-людськи. І у нас вийшло створити велику програму Суперстар Шоу. Після цього я зрозумів, що не така страшна Лобода, як її малюють", - розповів Олег.

Читайте такожЕллерт не встояв перед Мішиною в міні-сукні (фото)Також Бондарчук додав, що Лободі важливо завжди підвищувати планку, тому вона дуже старанно ставиться до своєї шоу-програми. За словами режисера, одного разу він запитав у співачки, чи не набридло їй все це концертне життя. На що Світлана відповіла, що якщо і відмовиться від сцени, то тільки заради материнства.

"Якщо я зрозумію, що я хочу усамітнитися, я піду тільки в материнство", - сказала Олегу співачка.

Нагадаємо, раніше Лобода засвітила обручку з величезним каменем і розкрила правду про свої стосунки.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич