Також співачка вперше прокоментувала чутки про зради Андрія Царя - батька її старшої дочки Єви.

Співачка LOBODA (Світлана Лобода) засвітила обручку з величезним каменем. Артистка зізналася, що дуже любить свого чоловіка. Також вона вперше прокоментувала чутки про зраду Андрія Царя, від якого вона народила старшу дочку Євангеліну.

Одкровеннями про особисте життя Лобода зважилася поділитися в ексклюзивному інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Зараз у співачки нові стосунки. Лобода розкрила правду про свого обранця і зазначила, що він дійсно старший за неї. Поруч з ним вона відчуває себе щасливою.

"Так, поруч з ним відчуваю себе дівчинкою. Він старший за мене. Він дуже мудрий, розуміє і може мене укутати своєю турботою", - зазначила співачка і визнала, що дуже любить свого обранця.

Єфросиніна помітила на безіменному пальці Лободи кільце з величезним каменем. Співачка пішла від відповіді, але все ж вказала, що прикрасу їй дійсно подарував її обранець.

Заради нього, як стверджує Лобода, вона йде на багато жертв. Єдине, з чим вона не готова розпрощатися навіть заради чоловіка - концерти.

Ходило багато слухів про те, що розрив між Лободою і Царем, стався через його зраду. Співачка спростувала такі домисли й розкрила правду про причини розставання з батьком своєї дочки:

"Ні. Це повна дурість і дурниця. І такого не було... Андрій в якийсь момент захопився Буддизмом, філософією і медитацією. Став досить багато приділяти цьому часу... Ми почали дуже по-різному дивитися на речі... Він залишається як і раніше дуже доброю, класною, хорошою людиною. Я його дуже люблю, щиро люблю".

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Автор: Віолетта Орлова