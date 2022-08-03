Виявляється, що дитину звуть Матильда, а не Тільда, як всі думали.

Відома співачка Світлана Лобода довго не могла визначитися не тільки з позицією по війні в Україні, але і з ім'ям молодшої дочки.

У 2018 році вона народила дівчинку, батька якої тримає в секреті. Тоді Світлана представила дитину як Тільду. Але тільки зараз з'ясувалося, що Тільда - це зменшувально-пестливе від Матильда.

"Для тих, кому не дає спокою ім'я моєї дочки. Моя дочка Тільда - Матильда. Тіллечка - зменшувально-пестливе", - написала Світлана в Instagram.

Ймовірно, так Лобода зробила, щоб підігріти інтерес до уявного роману з Тіллем Ліндеманном. Коли народилася Тільда, багато шанувальників були впевнені, що саме рокер її батько.

Додамо, що обличчя 4-річної дочки співачки досі ніхто не бачив. Сама зірка говорить про те, що вона ще не готова показувати дитину. Їй потрібно зміцніти, тоді світ її і побачить.

Нагадаємо, раніше Лобода відповіла на "викриття" скандальної журналістки на рахунок її роману з Ліндеманном.

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