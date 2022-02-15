Актриса розповіла, що була закохана в хлопців, які на неї уваги не звертали.

Українська актриса Ксенія Мішина здивувала шанувальників несподіваним зізнанням. За словами зірки, в школі вона не користувалася популярністю серед хлопців, оскільки багато хто вважав її некрасивою.

"У школі ніколи і ніхто не вважав мене красивою, навіть я сама! Але, як і всі дівчата я регулярно закохувалася в хлопців і кожен День святого Валентина я з тремтячим серцем чекала на валентинки саме від тих хлопців, в кого була закохана. Але, починаючи з молодшої школи, моїм бажанням не дано було збутися. Жодного разу я не отримувала валентинок від того, хто займав моє серце. Але знаєте що?! Я не впадала у відчай і щороку чекала", - розповіла Мішина.

Також вона показала своє перше кохання на шкільній фотографії. При цьому актриса не стала вдаватися в подробиці, лише назвала його ім'я - Андрій.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розповіла, що купила квартиру в Києві. Зараз актриса разом з дизайнерами розробляє дизайн і готується до ремонту.

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