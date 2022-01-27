Попереду зірку чекає ремонт та облаштування оселі.

Українська акторка, "екс-холостячка" Ксенія Мішина купила квартиру в Києві. Як каже сама знаменитість, вона "виконала мрію, до якої йшла дуже довго".

Радісною звісткою Мішина поділилася в Instagram.

У квартирі ще потрібно буде зробити ремонт. Зірка планує завершити вже у 2022 році, а поки активно займається проектом свого помешкання із дизайнерами.

"Це неймовірно круто – створювати квартиру мрії в усвідомленому віці, коли вже чітко знаєш, що для тебе важливо, що тобі подобається і як ти хочеш почуватися у своєму просторі", - зазначила Мішина.

Зірка зізналася, що в її оселі обов'язково буде куточок для медитацій, адже без нього Ксенія не може уявити свій дім.

Читайте також"Виглядає зараз не дуже": Ксенія Мішина показала рідний Крим під російською окупацієюРаніше Мішина вже розповідала деякі деталі про квартиру. В інтерв'ю YouTube-каналу DOROTYE зірка говорила, що її квартира розташована в одному з ЖК на лівому березі Києва. Акторка обрала чотирикімнатну квартиру, але запланувала перепланування.

Мішина додала, що попереду ремонт, але зірка впевнена, що це буде "приголомшлива подорож у простір реалізації мрій однієї маленької дівчинки".

Фоловери щиро зраділи новині та привітали Ксенію з покупкою.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина поділилася життєвою мудрістю про свою красу

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