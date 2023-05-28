Нині вона мешкає в Іспанії та іноді приїжджає в Україну.

Українська співачка KOLA (Анастасія Прудіус) розповіла, чому вона продовжує жити за кордоном та не поспішає повертатися на батьківщину. Іноді вона буває в Україні, втім живе в Іспанії.

За словами співачки, так вона вирішила на початку повномасштабної війни РФ проти України. До цього її матір декілька років жила в Іспанії, тому Прудіус вирушила до неї.

KOLA зізналася, що їй страшно перебувати в Україні. Вона боїться повітряних тривог.

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"Це було рішення моєї родини, бо наразі так для всіх нас краще. Я вам скажу, я завжди, коли приїжджаю і лунає в готелі повітряна тривога... Це дуже гучно, а ти такий о третій годині ночі прокидаєшся. Ну просто так, кажу як є, мені страшно. Я не звикла ще до вибухів, я не звикла до ракет", - заявила співачка в інтерв'ю для шоу "Неймовірна правда про зірок".

За словами Прудіус, їй "спокійніше" за кордоном. Співачка стверджує, що там їй легше зосереджуватися.

"Коли я за кордоном, я можу зосередитися і створити щось. Кожен на своєму фронті. Я маю створювати музику якісну", - додала KOLA.

Чим відома співачка KOLA

Співачка була учасницею "Голосу країни-11". Окрім цього, KOLA брала участь у нацвідборі на Євробачення-2017. Нещодавно співачка "залетіла" у тренди. Її пісні "Біля серця", "Літачок", "Чи разом", "Дочекаюся", "Порічка" та інші дуже популярні серед українців.

У лютому співачка та MamaRika випустили щемливий кліп з кадрами війни. У ньому вони розповіли про звичайних українців, які завдяки своїй силі духу і стійкості перетворилися на титанів. А декілька днів тому KOLA випустила ліричний трек зі Святославом Вакарчуком.

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