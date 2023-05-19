У цій пісні вони передали почуття всіх закоханих, які були змушені розлучитися через війну.

Українські артисти KOLA і Святослав Вакарчук випустили спільну романтичну пісню, яка присвячена всім, хто кохає і чекає на зустріч зі своєю другою половинкою.

У пісні "Коли ми двоє" - всі почуття, що переживають люди у миті довгоочікуваної зустрічі: ніжність, бажання, натхнення, радість і водночас сум через неминучу розлуку.

Сьогодні цей сюжет близький і знайомий багатьом українським парам, що з очевидних причин не можуть бути весь час поряд, і найбільше - через війну в Україні.

""Коли ми двоє" - пісня, яку написав буквально на одному диханні, вона з'явилась за один самотній зимовий вечір, коли сумував за родиною. І в той момент відчув, що те саме переживають зараз сотні тисяч людей, а особливо ті, які на фронті. Я з багатьма дружу, говоримо про різне, знаю їх особисті історії. І для них розлука з близькими є надважкою, а миті, коли випадає змога коротких зустрічей з дітьми, дружиною, чоловіком чи коханою людиною - справжнє щастя", - розповідає Вакарчук.

Він додав, що ідея зробити дует та заспівати разом саме з KOLA виникла вже пізніше, коли він їхав в свою чергову поїздку на схід. Тоді, за його словами, в авто тихо працювало радіо, він почув одну з пісень Насті, а за вікном в цей час було невеличке прифронтове місто, автівки з військовими, цивільні, які поспішали по своїх справах і серед всього цього стурбованого життя на узбіччі стояла, обійнявшись, пара: він у формі, вона - з невеличкою валізою.

"Я не знаю чи говорили вони про щось чи просто мовчали, чи щойно приїхала дівчина чи вже збиралась повертатись. Але в той момент зрозумів, що "Коли ми двоє", то діалог двох. І дякую Насті, що тонко відчула те саме і пісня набула саме такого звучання", - додав співак.

KOLA ж розповіла, що це дуже відверта пісня, яку зрозуміють тільки закохані, особливо ті, що не мають можливості бачитися щодня, а буває й місяцями.

"Вона ніжна, пристрасна і трохи сумна, адже у героїв пісні "ніч лише одна". Я дуже полюбила її, вона особлива та близька для мене особисто. Також неймовірна рада, що співаю її з кумиром мого життя Святославом Вакарчуком. Впевнена, слухачі полюблять цю пісню так само сильно, як і я", - прокоментувала прем’єру KOLA.

Нагадаємо, мережу "розриває" потужний кавер на пісню Tattoo українською.

Вас також можуть зацікавити новини: