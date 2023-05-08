Актор входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора та публічно виправдовує війну РФ проти України.

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру ненависнику України, російському актору-пропагандисту Володимиру Машкову.

За даними слідства, актор публічно виправдовує збройну агресію РФ. Після початку повномасштабного вторгнення він неодноразово виступав на підтримку окупантів під час масових заходів за участю президента РФ Володимира Путіна. Також у власному Теlegram-каналі та на персональній сторінці в Instagram із загальною аудиторією у понад 200 тис. підписників Машков регулярно героїзує воєнні злочини рашистів, повідомляє СБУ.

Також у своїх численних інтерв’ю та виступах в ефірах центральних російських каналів Машков закликав до "приєднання" Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до складу Росії.

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За інформацією СБУ, Машков незаконно приїздив до тимчасово окупованих Криму та східних районів України для участі у пропагандистських заходах на підтримку агресивної війни проти України. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності на користь Кремля.

Слідчі Служби безпеки повідомили Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110); виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2); порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ч. 1 та ч. 2 ст. 332-1).

Машков перебуває на території РФ, СБУ вживає комплексних заходів для притягнення його до відповідальності.

Позиція Машкова щодо війни Росії проти України

Влітку 2022 року актор Володимир Машков відвідав окуповані території України, щоб зняти пропагандистський ролик про загарбників. Актор на камеру говорив, що пишається російськими військовими злочинцями, які воюють в Україні.

Також Машков назвав "нелюдами" супротивників війни РФ проти України.

Натомість донька актора Марія Машкова проживає в США і виступає проти геноциду українців. Марія Машкова з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну засуджує війну і політичне керівництво Росії. Також вона засудила дії свого батька і припинила з ним спілкування.

У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про запровадження економічних санкцій до артистів, які підтримали війну Росії проти України. Обмеження будуть діяти протягом п'яти або десяти років. Серед тих, хто потрапив під чинність обмежувальних заходів, - Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

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