Актор відвідав окуповані території України, щоб зняти пропагандистський ролик про загарбників.

Російський актор Володимир Машков, який відомий своєю підтримкою президента-диктатора Володимира Путіна, сам того не усвідомлюючи "здав" російських окупантів на Донбасі.

Пропагандист, намагаючись підняти бойовий дух бойовиків, "допоміг" міжнародному волонтерському співтовариству InformNapalm встановити особи російських окупантів, які воюють в Донецькій області.

Актор відвідав окуповані території України, щоб зняти пропагандистський ролик про загарбників. Пропагандисти поширили відео з Машковим в Telegram-каналах. У ньому псевдожурналісти показали, як російські солдати спілкуються з рідними по відеозв'язку і дали слово Машкову.

На камеру актор обіймався з окупантами, сфотографувався з ними і розповів про те, що пишається військовими злочинцями. Весь цей час оператор зблизька знімав їхні обличчя.

В результаті, проаналізувавши матеріал, волонтерам вдалося ідентифікувати з десяток окупантів, які воюють в Україні. У процесі ідентифікації вдалося встановити, що мова йде про російські війська зі складу 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії в/ч 22316 з місцем дислокації м.Єкатеринбург.

"Дякуємо російським пропагандистам за можливість класичного OSINT, за результатами якого нам вдалося встановити з десяток окупантів, які воюють в Україні. Робота з упізнання проведена спільно з партнерами OSINT бджолі", - йдеться в повідомленні InformNapalm.

Повний список бойовиків з їх особистими даними, телефонами, їх сторінками в соцмережах, псевдонімами, іменами рідних і навіть місцями видачі паспортів був опублікований в Facebook волонтерів.

Нагадаємо, Володимир Машков у 2022 році підтримав визнання "ДНР" і "ЛНР".

18 березня 2022 виступив у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму РФ під назвою "Za мир без нацизму! Zа Росію! Zа президента", де процитував вірш Федора Тютчева з критикою Заходу.

У відповідь його дочка Марія Машкова в інтерв'ю телеканалу CNN заявила, що переконання її батька "розбивають їй серце". Після цього вона перестала спілкуватися з ним.

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