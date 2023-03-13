Зараз же збулася мрія Ке Хюї Куана.

Американський актор Ке Хюї Куан отримав премію "Оскар" в номінації "Найкращий актор другого плану" за роботу у фільмі "Все завжди і водночас". Ймовірно, він сам не очікував такого успіху, тому, отримавши заповітну статуетку, не зміг стримати емоцій.

Він виголосив полум'яну промову прямо зі сцени і сказав, що колись був біженцем, але зараз здійснилася його "американська мрія" - він стоїть на головній сцені Голлівуду.

"Моїй мамі 84 роки і вона зараз дивиться церемонію вдома. Мамо, я щойно виграв "Оскар". Мій шлях почався на човні. Я провів рік у таборі біженців і якось опинився тут, на найбільшій сцені Голлівуду. Вони говорили, що такі історії трапляються лише у фільмах. Я не можу повірити, що це сталося зі мною. Це і є американська мрія", - сказав актор.

Також він подякував своїм близьким, які щодня підтримували його і вірили, що він таки стане справжньою зіркою.

Чим відомий Ке Хюї Куан

Ке Хюї Куан - американський актор, який найбільш відомий своїми ролями у фільмах 1980-х років: "Бовдури" і "Індіана Джонс і храм долі".

Другу хвилю популярності він отримав після виходу фільму "Все завжди і водночас", в якому зіграв одну з ролей і отримав за неї "Золотий глобус" в категорії "Найкращий актор другого плану". Його герой переміщається між реальностями, щоб переконати дружину врятувати світ.

Раніше УНІАН назвав всіх лауретів премії "Оскар-2023".

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