Артистка розкрила подробиці особистого життя.

Українська актриса Ольга Сумська в програмі "Світське життя" розповіла, що одного разу зрадила своєму першому чоловікові, артисту Євгену Паперному.

За словами Сумської, життя звело її з артистом Віталієм Борисюком, в якого вона закохалася ледь не з першого погляду. Так, Борисюк якось запросив її до себе в гості, де у них і стався інтимний зв'язок. Тоді ж він вирішив показати своїй коханій фотографії з сімейного альбому. Одна з них настільки сподобалася Ользі, що вона попросила подарувати їй знімок.

Сумська поклала фотографію в сумочку і забула про неї. А ось її спритний чоловік Паперний знайшов її і влаштував допит. Тоді у них вибухнув скандал. Але Сумська ні про що не шкодує, оскільки вважає Борисюка найкращим чоловіком у своєму житті.

"Сьогодні, споглядаючи ті роки, я думаю, я все зробила правильно. Я не шкодую ні про що, адже я зустріла чоловіка своєї мрії, з яким мені добре і донині, вже понад 25 років. Наші почуття перевірені часом, випробуваннями, різними коливаннями долі", - сказала артистка.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ольга Сумська на морі потрапила в курйозну ситуацію.

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Автор: Діана Могилєвич