Модель знялася у фотосесії.

Німецька модель і за сумісництвом екс-кохана актора Бреда Пітта, Ніколь Потуральскі, знялася в новій фотосесії.

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27-річна зірка опублікувала в Instagram знімок, на якому вона показує, як вміє стояти на "містку". Дівчина піднялася на стіл і продемонструвала гімнастичний трюк.

Варто відзначити, що фото вийшло дуже ефектним. Адже крім гнучкості, Ніколь засвітила худенькі ніжки і красиву попу.

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Автор: Діана Могилєвич