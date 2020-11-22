Ніколь показала розтяжку / instagram.com/nico.potur
Німецька модель і за сумісництвом екс-кохана актора Бреда Пітта, Ніколь Потуральскі, знялася в новій фотосесії.
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27-річна зірка опублікувала в Instagram знімок, на якому вона показує, як вміє стояти на "містку". Дівчина піднялася на стіл і продемонструвала гімнастичний трюк.
Варто відзначити, що фото вийшло дуже ефектним. Адже крім гнучкості, Ніколь засвітила худенькі ніжки і красиву попу.
Модель показала фото / instagram.com/nico.potur
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