Співачка раніше розповідала, що яблуня в її саду - особлива.

Співачка Настя Каменських, яка влітку повернулася в Україну без Потапа, показала розкішні кадри, зняті у власному саду. Там вона позувала в українській вишиванці. Відео знаменитість опублікувала в Instagram-блозі.

В одному зі своїх інтерв'ю артистка розповіла, що перше, що зробила після повернення на Батьківщину - відвідала будинок своїх батьків. Її дуже обрадувало те, що вродила яблуня в саду - дерево не плодоносило багато років.

На новому відео артистка сидить біля цієї яблуні і показує плоди.

Відео дня

"Достигають яблука ранети. Рання осінь листя золотить. Л. Костенко", - написала Каменських.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських розповіла, скільки зараз заробляє.

Також УНІАН писав, що дружина Потапа Настя Каменських поділилася щемливим відео з концерту до Дня Незалежності.

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