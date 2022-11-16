У одіозного російського виконавця нібито зламаний палець, проте в своїх соцмережах він про те, що трапилося мовчить.

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує криваву політику Путіна і звірячі вбивства українців, отримав травму ноги. Можливо, у артиста зламаний палець. Про це пишуть росЗМІ, цитуючи продюсера Яну Рудковську.

"Філіп вчора надіслав відео, як йому накладають гіпс на великий палець. Нога опухла, кров тече... Він нам сказав: "Хлопці, у мене практично зламаний палець", - повідомила Рудковська.

Скандали з Кіркоровим останнім часом

Сам артист вирішив не говорити про те, що трапилося. Йому і так достатньо обговорень на тлі недавніх скандалів. Наприклад, під час одного з концертів він публічно принизив співачку Наргіз, після чого отримав хвилю критики і образи від телезірки Вікторії Боні.

Відео дня

Також громадськість обурило відео, де Кіркоров відшмагав букетом квітів глядача на своєму концерті.

Нагадаємо, днями Філіпа Кіркорова не хотіли пускати в фірмовий магазин Dolce & Gabbana. Фрагмент спілкування російського музиканта з охоронцем був опублікований в мережі. Кіркоров наполегливо цікавився, чи впізнає його сек'юріті.

Вас також можуть зацікавити новини: