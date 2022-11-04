Нещодавно Філіп Кіркоров на концерті в Ташкенті прямо зі сцени "наїхав" на відому російську співачку Наргіз за те, що вона опублікувала у своєму блозі фото його афіші і написала: "Понаїхали, блін". Путініст особливо не вибирав виразів і заявив:
"Нічого у неї не вийде, шкода дівчинку. Хоча, а чого там шкодувати. Вона дивується, чому вона не стала зіркою, а ти на пику-то свою дивилася в дзеркало? Ти себе-то бачила, потвора?"
Відома російська телеведуча Вікторія Боня відреагувала на даний інцидент, назвавши Кіркорова справжнім бидлом. Ось що вона написала:
"Як ганебно поводяться чоловіки, хоча ні, чоловіки себе так ніколи не ведуть... Я не боюся тебе, Філя! Ти нічим не відрізняєшся від тих, з ким я виросла у дворі. Бидло, у яких нуль інтелекту, тому що не вміють розмовляти, можуть лише гавкати".
Філіп Кіркоров гнівно відповів телеведучій в Instagram-листуванні і пригрозив розправою:
"І ти туди ж, у*банка х*єва! Ну тримайся, ш*лава! П*зда тобі скоро прилетить, тварюка!".
Нагадаємо, на концерті в Ташкенті Кіркоров потужно осоромився тим, що йому не підспівував зал, а потім артист і зовсім перестав попадати в такт музики.