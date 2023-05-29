Масовані ракетні атаки країна-терорист проводить чи не щоночі.

Вже не першу ніч росіяни "накривають" мирні міста України ракетами і дронами. Черговий обстріл був вночі 29 травня, а також вранці. Масштабна повітряна тривога прокотилася по всій країні. Розповідаємо, як на неї відреагували зірки.

MamaRika

Українська співачка MamaRika звернулася до підписників пізно вранці. Вона сказала, що, за її відчуттями, настільки гучних "прильотів" в її районі не було з 24 лютого минулого року. Знаменитість подякувала силам ППО за те, що вони охороняють повітряний простір вночі.

"Ранку всім. Напевно, неправильно було б сказати, що це добрий ранок. Напевно, все ж добрий, тому що ми живі. Сказати, що це були дві важких ночі - не сказати нічого. Чесно, для мене це гірше, ніж на самому початку. У нас напевно так гуркотіло тільки 24 лютого. Це просто капець. Єдине, що я можу сказати - наші ППО - це просто боги", - висловилася MamaRika, показавши себе втомлену.

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Андрій Бєдняков

Український телеведучий родом з Маріуполя коротко прокоментував ситуацію. Він написав, що по всій Україні знову повітряна тривога, росіяни випускають ракети, а також додав картинку з текстом: "Знову починаєш перебирати слова в голові, а зупиняєшся на одному - "п*дораси".

Alyona Alyona

Реперка теж вийшла на зв'язок зі своїми фанатами рано вранці. Вона повідомила, що о третій годині ночі були "прильоти" на Кіровоградщині, звідки вона якраз виїжджала, і обстрілювали Одесу, в яку вона прямує. Alyona Alyona додала, що дуже важливо донатити на армію, і кожна така безсонна ніч - ще одне тому підтвердження.

Тіна Кароль

Виконавиця виклала у себе в блозі карту повітряних тривог і написала: "ППО - наш Бог. ЗСУ - наш батько. Україна - наша мати. Будемо карати..."

Також на скріншоті було зазначено, що на даний момент немає інформації щодо кількості "шахедів" і їхніх ймовірних цілей, тому ігнорувати сигнали повітряної тривоги вкрай небажано.

Анна Трінчер

Вранці 29 травня Анна Трінчер виклала у своєму блозі відео того, як вона робить макіяж. В цей час почався обстріл і за вікном були чутні гучні вибухи. За виразом обличчя і словами зірки було зрозуміло, що вона була дуже налякана.

"Типовий ранок українця. Ви як?" - написала зірка серіалу "Школа".

Анна Кошмал

Актриса театру і кіно вночі їхала з Києва до Харкова. Вона також прикріпила в stories до фото з вокзалу скріншот карти повітряних тривог, і зізналася, що через це зовсім не змогла виспатися.

Обстріл Києва 29 травня: що відомо

Росіяни знову вночі запустили по Україні ракетами. Якщо говорити про столицю, то уламки ракет, які збила українська ППО, впали в Оболонському та Подільському районах. Летіли ракети також у Хмельницьку, Львівську, Кіровоградську та Одеську області. Вранці ситуація повторилася – по всій країні була масштабна повітряна тривога.

Нагадаємо, зірки серіалу "Надприродне" підтримали Україну.

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