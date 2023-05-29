Наразі немає даних щодо постраждалих, вони поки що уточнюються.

У ніч на 29 травня 2023 року російські окупанти завдали ударів по об'єктах Хмельницької області. Один з них - військовий. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомила ОВА.

Зазначається, що тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.

"Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги", - йдеться у повідомленні Хмельницької ОВА.

Відео дня

Комбінована атака РФ на Україну 29 травня 2023 року

У ніч на 29 травня 2023 року Росія влаштувала комбіновану атаку на Україну, запустивши ракети та дрони-камікадзе. Повідомлялося про звуки вибухів у низці областей України.

У Києві унаслідок падіння уламків у Подільському районі пробито дах одноповерхового житлового будинку, без жертв. У поліції Київщини показали фото наслідків атаки РФ цієї ночі.

В Одесі уламки безпілотника влучили в обʼєкт портової інфраструктури, сталася пожежа.

Під час нічної атаки Сили оборони України знищили 37 російських крилатих ракет та 29 ударних безпілотних апаратів "Shahed-136/131".

Вас також можуть зацікавити новини: