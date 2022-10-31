З самого ранку у всіх областях нашої країни почалася повітряна тривога.

Вранці 31 жовтня окупанти здійснили чергову атаку на мирне населення та енергетичні об'єкти України. В результаті масованої атаки 13 осіб отримай різні травми. Розповідаємо, як на це відреагували українські знаменитості.

Григорій Решетнік

Телеведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" написав у себе в профілі: "Господи, бережи Україну. Ми сильні і незалежні. Нас не зламати".

Алекс Топольський

Головний герой нового сезону романтичного шоу "Холостяк" показав карту "прильотів" і написав:

Відео дня

"Добрий" ранок від Росії. Чергове нагадування, що Росія – це сміття і тероризм. Численні об'єкти критичної інфраструктури були вражені ракетами".

Alyona Alyona

Реперка, яка регулярно розповідає своїм підписникам правду про війну в Україні, закликала не залишати укриття, оскільки бомбардування можуть тривати і є пряма загроза мирному населенню.

"Ранок починається з повітряних тривог і ракет. Росіяни знову влаштували масову атаку по всіх містах України. Моя країна і люди щодня знаходяться під загрозою. Бережіть себе і залишайтеся в укриттях", - написала артистка.

MamaRika

Зірка поділилася, що чула кілька вибухів.

"Бахнуло так, що затремтіли вікна. Серце мало не вилетіло. Понеділок, Привіт", - написала у себе в профілі зірка.

Даша Астаф'єва

Модель і співачка опублікувала у себе в профілі відео, де вона записує дубляж і написала: "Летять ракети. Ми робимо справу. А ви як були вср*ті, так і залишилися".

Вова Остапчук

Телеведучий, який останніми днями перебуває на слуху через ймовірне розлучення зі своєю другою дружиною Христиною Горняк зазначив, що цього року в номінації "Переляк до смерті" перемагає ранкове сповіщення від ДСНС про ризик масованих ракетних ударів.

Катерина Павлик (Репяхова)

Дружина Віктора Павліка опублікувала скріншот сповіщень на телефоні з численними повітряними тривогами і написала: "Не доброго ранку".

Нагадаємо, хореограф Женя Кот припустив, що Влад Яма міг покинути Україну незаконним шляхом.

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