Хореограф вже отримав дуже багато хейту через своє рішення покинути країну у війну.

Влад Яма отримав безліч критики на свою адресу після виїзду за кордон. Зараз стосовно цього висловився його колега, хореограф Женя Кот. В інтерв'ю Rostyslove Production танцюрист підкреслив, що виїжджати чи ні - особиста справа кожного. Втім варто перевірити як саме він виїхав, адже кордони закрили рано вранці.

"Я не можу засудити його рішення. Це його життя, і він ухвалює рішення, які хоче. Для мене питання, як люди покинули країну. Це 100% питання. Інше питання, як законним шляхом можна було це зробити, якщо о 5:30 ранку було запроваджено воєнний стан. Питання зависло у повітрі. Я не виїхав із країни, але теж мав нагоду. Я виїжджав на кілька днів шукати авто для хлопців за волонтерським посвідченням. Зараз я тут. Щодо Влада. Так він зробив. Так він відчуває. Я не засуджую людей, які не хочуть воювати. Є люди, які бояться крові, непритомніють. Можливо, він такий. Я не знаю. Не мені його судити. А нашим правоохоронцям. Плюс суспільство дає оцінку нашим діям. Совість має бути. Нікому і нічого ми заборонити не можемо", - сказав Кот.

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Також він висловився і про свого іншого колегу - Дмитра Дікусара. Той доволі швидко після 24 лютого прийняв рішення йти до лав ЗСУ.

"Я не очікував, що він одразу піде до ЗСУ. Я пробував записуватися до тероборони. Прийшов, а там черга була просто тьма", - згадав танцюрист.

Нагадаємо, раніше дружина Влада Ями звернулася до підписників з приводу хейту на адресу хореографа. Вона зазначила, що ніхто не має засуджувати Яму за його рішення покинути Україну.

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