Тринадцять українців отримали різні травми.

В результаті масованої атаки російських окупантів по мирних містах і регіонах України 13 осіб отримали різні травми. Інформація про вбитих, на щастя, не надходила. Збитки від ударів оцінюються правоохоронцями.

Такими відомостями поділився голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.

"Наразі ми маємо 13 осіб, які травмовані в результаті сьогоднішніх атак Російської Федерації. І ми, звичайно, будемо разом з СБУ, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни", — повідомив Клименко.

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Масована ракетна атака по Україні 31 жовтня: основні подробиці

Обстріли почалися сьогодні вранці. Головною ціллю рашистів вкотре стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, окупанти вдарили по 18 об'єктах у 10 регіонах України. "Прильоти" було зафіксовано в Харкові, Дніпрі, Павлограді та Київській області.

Терористичні атаки Росії стали причиною проблем у столиці. Частина міста залишилася без енергопостачання, а 80% — без води. Мер Віталій Кличко пообіцяв, що водопостачання відновлять протягом 3-4 годин.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що для ударів по Україні 31 жовтня Росія використала 50 крилатих ракет класу Х-101/Х-555, які запускали бомбардувальники Ту-95/Ту-160. З них 44 вдалося збити.

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