Канадська супермодель Лінда Євангеліста останнім часом намагалася триматися подалі від публіки і журналістів через те, що вона дуже змінилася.
Однак, коли в її житті настав етап прийняття себе, вона зважилася розповісти громадськості свою історію. Як виявилося, п'ять років вона приховувала, що хвора на онкологію.
Після новини про те, що у неї рак грудей, супермодель 90-х зважилася на операцію з видалення двох молочних залоз. Однак минулого року у неї стався рецидив.
"Я без вагань обрала подвійну мастектомію, тому що я хотіла залишити все це позаду і не мати з цим справи. Я хотіла жити і не збиралася дозволити раку грудей вбити мене", - сказала Лінда в інтерв'ю The Wall Street Journal.
Після того, як рак до неї повернувся, модель була готова на все, щоб зберегти собі життя.
"Я сказала лікарю: "Викопайте дірку в моїх грудях. Я не хочу, щоб це мало гарний вигляд. Я хочу, щоб ви провели розкопки. Я хочу побачити дірку в грудях". Ви розумієте мене? Я не помру від цього... Я знаю, що однією ногою стою в могилі, але я в настрої святкувати", - додала Євангеліста.
Чим відома Лінда Євангеліста
Лінда Евангеліста брала участь у безлічі рекламних кампаній, найбільш незабутніми з яких стали реклама "Opium" від Yves Saint Laurent і "Fidji" від Guy Laroche. Потім була співпраця з Calvin Klein, Chanel, Chloé, Versace, Ralph Lauren.
Вона стала першою моделлю, якій пропонували супергонорари тільки заради присутності на будь-якому модному заході. Їй належить крилата фраза, згодом розтиражована всіма виданнями: "Я не вилізу з ліжка менше ніж за десять тисяч доларів".
Модель перервала свою професійну кар'єру в 2016 році.