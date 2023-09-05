Вже п'ять років вона бореться з онкологією.

Канадська супермодель Лінда Євангеліста останнім часом намагалася триматися подалі від публіки і журналістів через те, що вона дуже змінилася.

Однак, коли в її житті настав етап прийняття себе, вона зважилася розповісти громадськості свою історію. Як виявилося, п'ять років вона приховувала, що хвора на онкологію.

Після новини про те, що у неї рак грудей, супермодель 90-х зважилася на операцію з видалення двох молочних залоз. Однак минулого року у неї стався рецидив.

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"Я без вагань обрала подвійну мастектомію, тому що я хотіла залишити все це позаду і не мати з цим справи. Я хотіла жити і не збиралася дозволити раку грудей вбити мене", - сказала Лінда в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Після того, як рак до неї повернувся, модель була готова на все, щоб зберегти собі життя.

"Я сказала лікарю: "Викопайте дірку в моїх грудях. Я не хочу, щоб це мало гарний вигляд. Я хочу, щоб ви провели розкопки. Я хочу побачити дірку в грудях". Ви розумієте мене? Я не помру від цього... Я знаю, що однією ногою стою в могилі, але я в настрої святкувати", - додала Євангеліста.

Чим відома Лінда Євангеліста

Лінда Евангеліста брала участь у безлічі рекламних кампаній, найбільш незабутніми з яких стали реклама "Opium" від Yves Saint Laurent і "Fidji" від Guy Laroche. Потім була співпраця з Calvin Klein, Chanel, Chloé, Versace, Ralph Lauren.

Вона стала першою моделлю, якій пропонували супергонорари тільки заради присутності на будь-якому модному заході. Їй належить крилата фраза, згодом розтиражована всіма виданнями: "Я не вилізу з ліжка менше ніж за десять тисяч доларів".

Модель перервала свою професійну кар'єру в 2016 році.

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