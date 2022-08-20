В інтерв'ю журналу вона пояснила, чому зважилася на небезпечну косметичну процедуру.

Супермодель і модна ікона 90-х Лінда Євангеліста вперше з'явилася на обкладинці журналу Vogue після невдалої косметичної операції, яка "по-звірячому понівечила" її обличчя.

На фотографіях, знятих для британського Vogue, можна бачити тільки обличчя моделі: її шия, вуха і волосся ретельно приховані під капелюхом і хусткою. Під час зйомки візажисти використовували клейку стрічку і спеціальні гумки, щоб відтягнути шкіру обличчя і надати їй природний вигляд, повідомляє Бі-бі-сі.

"У мене не така шия і щелепа в реальному житті - я не можу всюди ходити зі стрічкою і гумкою", - заявила супермодель в інтерв'ю журналу.

Пройшов майже рік з тих пір, як одна з найбільш впізнаваних супермоделей світу заявила, що зникла з поля зору після того, як була "жорстоко понівечена" процедурою зі зменшення жиру, результати якої виявилися протилежними обіцяним.

Йдеться про процедуру CoolSculpting - кріоліполіз, що дозволяє зменшити кількість жирової тканини під впливом холоду. Через рідкісний побічний ефект все вийшло навпаки і кількість жиру на обличчі у Євангелісти збільшилася.

"Якби я знала, що побічний ефект призведе до втрати джерела доходу і вжене в таку депресію, що починаєш себе ненавидіти, я б ніколи не пішла на такий ризик", - розповіла вона британському Vogue.

Роком раніше Євангеліста писала, що невдала процедура увігнала її в дикий смуток - супермодель почала уникати оточуючих, фактично ставши відлюдником.

Євангеліста додала, що повелася на цю процедуру через рекламу. "Вам подобається, що ви бачите в дзеркалі? Вони немов зверталися до мене", - згадала модель.

"Мова йшла про ділянки жиру, які було неможливо прибрати, - продовжує Євангеліста. - Там говорилося, що процедура не вимагає хірургічного втручання і часу на відновлення. Я випила це чарівне зілля, тому що я трохи марнославна. Я зважилася на це - результати обернулися проти мене".

Супермодель подала в суд на косметичну компанію, що проводила процедуру - Zeltiq Aesthetics. У липні вона заявила, що позов був врегульований.

"Ми раді, що питання з пані Євангелістою було вирішено, - йдеться в заяві компанії, опублікованій в Vogue. - Ми як і раніше зосереджені на доданні [людям] впевненості в собі за допомогою безпечних, надійних продуктів і естетичних процедур, підкріплених науковими дослідженнями".

Лінда Євангеліста зазначила, що намагається полюбити себе такою, яка вона є.

"Подивіться на фотографії", - каже вона. - Мені завжди здавалося, що ми створюємо фантазію. Ми створюємо мрію. На цій зйомці подбали про те, щоб приховати те, що викликає в мені невпевненість, так що я просто займаюся своєю улюбленою справою".

Хто така Лінда Євангеліста

Лінда Євангеліста - канадська супермодель італійського походження, одна з супермоделей 1990-х років.

Вона стала першою моделлю, якій пропонували супергонорари тільки заради присутності на будь-якому модному заході. Їй належить крилата фраза, згодом розтиражована всіма виданнями: "Я не вилізу з ліжка менше ніж за десять тисяч доларів".

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2021 року понівечена пластикою Лінда Євангеліста подала до суду на хірургів.

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