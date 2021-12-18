Задворному не сподобалося те, що Огнєвіч плакала на камеру.

Переможець шоу "Холостячка" Андрій Задворний продовжив хвилю звинувачень і докорів на адресу Злати Огнєвіч. Зокрема, він висміяв її сльози на камеру.

Читайте також"Я дуже цьому рада": Злата Огнєвіч здивувала своїм постом після розставання з переможцем "Холостячки""Я не зрозумів одного: навіщо "ця людина", крім пост-шоу, почала "досипати" мені з особистих ресурсів", - заявив він в "історії" в Instagram.

За словами Андрія, тому його і розривало від емоцій. Також йому не сподобалося те, що Злата плакала на камеру.

"Я вірю в щирість цих сліз (Огнєвіч, - УНІАН.). Просто коли на сльози ось так ось наводиться камера, то мотиви... Ну, які мотиви?"- підсумував Задворний.

Нагадаємо, у фіналі шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного. А другий фіналіст проекту Дмитро Шевченко пішов з обручкою у сльозах, адже дівчина відкинула його пропозицію.

Злата пробула разом з Андрієм всього 1,5 місяця й розійшлася з ним. Як розповів екс-коханий "холостячки", всі сталося за його ініціативою, оскільки у нього минули почуття.

17 грудня в "історіях" Задворний розповів, що не сумує за Златою і не відчуває до неї жодних теплих почуттів.

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Автор: Ольга Робейко