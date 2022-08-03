Співачка спростувала своє лояльне ставлення до Росії.

Українська співачка Злата Огнєвіч дала інтерв'ю Юліану Новаку в рамках програми "МУЗВАР", в якому посперечалася з ним через своє лояльне ставлення до Росії.

Журналіст нагадав Златі про те, як в 2013 році на пісенному конкурсі "Євробачення" вона лояльно поставилася до низьких балів від Росії. Також він згадав, що в першому інтерв'ю після конкурсу, де співачка посіла третє місце, вона не прокоментувала цю ситуацію і ніяк не висловилася на адресу російських музичних експертів.

При цьому Злата поспішила відповісти, що це не було лояльне ставлення.

"Чому це лояльно? Це не лояльно, тому що життя завжди повертається до людей бумерангом з усіма їхніми вчинками. Тому я не вважаю, що це було лояльно. Це ваша думка", - сказала зірка.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч вперше розповіла, що з дитинства її мучать головні болі. За її словами, вона пройшла вже багато обстежень, але причина її болю досі невідома.

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