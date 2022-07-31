Співачка вже багато років страждає від сильних головних болей.

Українська співачка Злата Огнєвіч вперше розповіла, що з дитинства її мучать головні болі. За її словами, вона пройшла вже багато обстежень, але причина її болю досі невідома.

Зірка зізналася, що навіть знеболююче їй вже не допомагає. Воно, звичайно, трохи втамовує біль, але не повністю.

"Ніколи з вами цим не ділилася. Але, можливо, за весь той час, який я борюся з цією недугою з'явилися якісь нові методики, які реально можуть мені допомогти. З самого дитинства я страждаю від скаженого головного болю, таких собі мігреней. При чому знеболюючі мене беруть тільки частково і біль все одно залишається десь там далеко. Нудота, погане самопочуття", - розповіла Злата в інста-сторіз.

Вона додала, що часом так погано себе почуває, що може втратити свідомість.

"Бувало так, що я ледь не непритомніла прямо на сцені, але рятувала мікрофонна стійка. Можливо, існує якась методика, яка поліпшить мій стан", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч розповіла про творчі плани та відповіла, чи мріє стати тренером "Голосу країни".

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