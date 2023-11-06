Він воював на боці окупантів, за що і поплатився.

Російський режисер Олександр Сапрунов поповнив лави військових Російської Федерації на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він воював на боці окупантів і вірив, що незабаром повернеться додому, проте, як всім відомо, зло карається.

Сьогодні, 6 листопада, стало відомо про його загибель. Коли саме це сталося і в якому напрямку - не повідомляється, проте колеги Сапрунова вже встигли його оплакати.

Загибель Сапрунова вони називають великим горем. При цьому смерті тисячі українців їх взагалі не хвилюють. Пропагандисти спокійно відправляють чоловіків на війну, щоб ті влаштовували геноцид українського народу.

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"Ніякими словами неможливо передати біль і скорботу, яку відчувають друзі, рідні та близькі, а також всі шанувальники творчості Олександра Сапрунова", – написали колеги режисера.

Варто зазначити, що Сапрунов потрапив до армії РФ у вересні 2022 року. Тоді він попрощався зі своїми шанувальниками, але сказав, що незабаром вони знову зустрінуться на спектаклях. Але цьому не судилося бути. ЗСУ потужно ліквідували ще одного окупанта.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що на війні загинув заслужений артист України. Про загибель Сергія Шкварченка повідомили в Мінкульті. Трапилася трагедія 19 грудня 2022 року.

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