Про загибель Сергія Шкварченка повідомили в Мінкульті. Трапилася трагедія 19 грудня.

Міністерство культури та інформаційної політики України повідомило трагічну новину - 19 грудня на війні загинув заслужений артист України, хореограф Сергій Шкварченко. У Facebook-блозі відомства сказано, що він потрапив під мінометний обстріл.

"Висловлюємо співчуття близьким і колегам Сергія. Вічна пам'ять!" - повідомили в Мінкульті.

Хто такий Сергій Шкварченко

Відомий український танцівник, був артистом ансамблю ім. П. Вірського. За високі творчі досягнення отримав державну нагороду та звання "Заслуженого артиста".

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Після початку широкомасштабної війни Сергій вступив до лав ЗСУ, щоб захистити Батьківщину від російських загарбників.

Які знаменитості загинули на війні в 2022

У листопаді стало відомо, що в боях під Бахмутом загинув 26-річний артист балету Київського академічного театру оперети Вадим Хлуп`янець. Йому було всього 26 років.

На початку грудня загинув гуморист, учасник "Ліги Сміху" Ярослав Гаркавко.

Нагадаємо, відомий російський актор загинув у ДТП, переганяючи окупантам на Донбас автомобіль.

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