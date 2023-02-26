За його словами, співачка - бізнесмен, а не людина сцени.

Український артист Олег Скрипка засуджує артистів, які до 24 лютого були аполітичними, а після різко "перевзулися" і почали писати пісні українською мовою.

На YouTube-каналі "Твоє місто" він розповів, що є люди сцени, а є бізнесмени. Так ось, Надя Дорофєєва, за його словами, частина другої групи людей.

"Це патріотичний цинізм, щирі циніки. Є людина сцени, а є бізнесмен сцени. На сьогодні такі механізми, що люди приходять і спостерігають на сцені бізнесменів. Вони класно побудували кар'єру, а деякі з них більш-менш нормально співають", - сказав Скрипка.

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В Україні культурна катастрофа, вважає Скрипка. На наш шоу-бізнес було надано російський вплив, і після повномасштабного вторгнення нічого не змінилося.

"Тобто був російськомовний контент і якісь україномовні дурники. Якщо забрали російськомовний контент, що ми залишаємо? Якщо механізм той же. Потрібно, щоб був якісний продукт, щоб в музику повернувся зміст, а не тільки слова про свободу", - додав артист.

Надя Дорофєєва була аполітичною

Надя Дорофєєва з 24 лютого 2022 року перейшла на українську мову та висловила підтримку своїй рідній країні. Однак, як зізнається знаменитість, довгий час вона вважала себе аполітичною.

Після повномасштабного російського вторгнення вона усвідомила, що Росія - країна-злочинець і що творчість не буває аполітичною. Вона додала, що їй соромно за те, що вона колись співпрацювала з російським ринком.

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