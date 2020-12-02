Напередодні чоловік потрапив до лікарні із розбитою губою.

У Києві безвісти зник музикант та аранжувальник Олександр Дерев'янко.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Зазначається, що в останній раз його бачили в неділю, 22 листопада, близько 14:20 в лікарні №15 Подільського району за адресою Кирилівська, 107.

«Якщо хтось бачив музиканта після 22 листопада, прохання дзвонити за телефонами: 063 129-74-99 або 102», – говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що до лікарні музиканта доправила «швидка» з розбитою губою та підозрою на черепно-мозкову травму. А з лікарні він пішов у невідомому напрямку та додому не повернувся.

Телефони Олександра не відповідають.

Зникнення музиканта у Києві: що ще відомо

За інформацією online.ua, кілька днів тому правоохоронці потрапили до квартири Олександра, де у двері знайшли записку про те, що він поїхав у відрядження.

При цьому Дерев’янко вже 10 років працює вдома, тому колеги музиканта вважають, що ніякого відрядження у нього бути не може.

Крім того, його знайомі спростували слова медиків з лікарні, що музиканта доставляли до них в стані алкогольного сп’яніння.

Олександру Дерев'янко 65 років, у нього міцна статура, зріст 185 сантиметрів.

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Автор: Катерина Шварц