Телеведучий вважає, що російські зірки, чия Батьківщина - Україна, вибрали неправильну стратегію.

Український шоумен і телеведучий Олексій Дурнєв висловився щодо зірок-молчунов-тих, хто з України, але живучи і працюючи в Росії, відмовчується про війну. Дурнєв вважає їх тупими.

Таку позицію він висловив в інтерв'ю каналу Україна 24.

"Що стосується наших співвітчизників, то вони так поводяться просто тому що вони тупі. Вони не розуміють чим це їм загрожує і що відбувається. Якщо умовний Сабуров з Казахстану може сказати, що у нього в Україні знайомих немає, у них там йде "спецоперація", військові вбивають військових, а все інше - це фейк. А Регіна Тодоренко може зателефонувати мамі в Одесу і запитати у мами, що відбувається. І та їй розповість. Регіна Тодоренко, будучи не дуже розумною людиною, і Джиган, хто там ще ... вони вирішили пересидіти. Просто пересидіти", - розповів Олексій Дурнєв.

Для російських зірок відмовчатися - це і опублікувати пост зі свічок або написом "ні війні". Проте Дурнєв переконаний - цього недостатньо.

"Піст зі свічкою не прокотить!",- резюмував телеведучий.

Нагадаємо, Панін розповів, скільки ще буде мовчати Тодоренко.

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